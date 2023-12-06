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Почеттино: «Культура «Челси» пропитана победами, зачем нам её менять?»

06 Декабря 2023 • 11:39 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Челси
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Через 10 ч. 39 мин.

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино заявил, что у него нет намерений менять культуру клуба. Напомним, в 21 веке «пенсионеры» пять раз становились чемпионами Англии и дважды побеждали в Лиге чемпионов.

«Культура «Челси» пропитана победами, зачем нам её менять? Мы не хотим менять культуру, наша задача – построить проект. Тем не менее, культура будет оставаться прежней – мы должны побеждать», – сказал Почеттино на пресс-конференции.

Сейчас команда Почеттино занимает десятую строчку в турнирной таблице АПЛ, отставая от зоны Лиги чемпионов на десять очков. Сегодня «Челси» сыграет на выезде против «Манчестер Юнайтед» в рамках чемпионата.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Маурисио Почеттино

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