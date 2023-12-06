Почеттино: «Культура «Челси» пропитана победами, зачем нам её менять?»

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино заявил, что у него нет намерений менять культуру клуба. Напомним, в 21 веке «пенсионеры» пять раз становились чемпионами Англии и дважды побеждали в Лиге чемпионов.

«Культура «Челси» пропитана победами, зачем нам её менять? Мы не хотим менять культуру, наша задача – построить проект. Тем не менее, культура будет оставаться прежней – мы должны побеждать», – сказал Почеттино на пресс-конференции.

Сейчас команда Почеттино занимает десятую строчку в турнирной таблице АПЛ, отставая от зоны Лиги чемпионов на десять очков. Сегодня «Челси» сыграет на выезде против «Манчестер Юнайтед» в рамках чемпионата.