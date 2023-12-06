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«Ливерпуль» намерен оформить трансфер Кефрена Тюрама за 35 миллионов евро + бонусы

06 Декабря 2023 • 11:33 Комментировать
Шеффилд Юнайтед
...
Ливерпуль
1 15.00 X 7.70 2 1.19
Через 10 ч. 0 мин.

«Ливерпуль» твёрдо намерен выиграть гонку за полузащитником «Ниццы» Кефреном Тюрамом. По информации от Tuttojuve, команда Юргена Клоппа считает, что для оформления сделки будет достаточно предложить французам 35 миллионов евро + бонусы.

Напомним, на Тюрама также претендует туринский «Ювентус», но команда Массимилиано Аллегри не может себе позволить заплатить требуемую сумму компенсации. «Старая синьора» готова разве что арендовать француза с последующим правом выкупа, что не устраивает «Ниццу».

В этом сезоне Тюрам провёл 12 матчей в чемпионате Франции, где не записал на свой счёт ни одного результативного действия.

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Евро-Футбол.Ру,
Ницца Кефрен Тюрам

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