​«Манчестер Юнайтед» готов выложить за Меньяна до 60 миллионов евро

Французский голкипер Майк Меньян интересен целому ряду топ-клубов Европы, среди которых и английский «Манчестер Юнайтед». Как уточняет таблоид The Sun, известна и сумма, которую «Манчестер Юнайтед» готов потратить на голкипера, известного не только подвигами на линии ворот, но и прекрасным видением поля и своими голевыми передачами. Речь о 60 миллионах - и даже не евро, а фунтов стерлингов.

Напомним, что Майк Меньян выступает за «Милан» с 2021 года, в первый же сезон он стал чемпионом Италии в составе своего нынешнего клуба. Ранее он защищал цвета французского «Лилля».