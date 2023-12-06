Гвардиола выразил уважение бывшему тренеру «Спартака»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о бывшем главном тренере московского «Спартака» Унаи Эмери, ныне работающем в бирмингемской «Астон Вилле».

«Все команды, которыми Эмери руководил, имели влияние. Его почерк сразу виден. Команды становятся лучше под его руководством. Я испытываю к этому специалисту огромное уважение», - передает слова испанского специалиста пресс-служба «горожан».

Матч между «Астон Виллой» и «Манчестер Сити» состоится в рамках 15-го тура Премьер-лиги сегодня, 6 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 23:15 по московскому времени.