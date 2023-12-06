Каррагер - Гвардиоле: «Я бы выиграл АПЛ, если бы «Ливерпуль» принадлежал целой стране и обвинялся в 115 нарушениях»

Бывший защитник сборной Англии и «Ливерпуля», а ныне футбольный эксперт Джейми Каррагер ответил на слова главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы об отсутствии выигранных титулов с мерсисайдцами.

«Возможно, я бы выиграл АПЛ хотя бы раз, если бы «Ливерпуль» принадлежал целой стране и обвинялся в 115 нарушениях финансовых правил», - оставил сообщение Каррагер в своих социальных сетях.

Сегодня, 6 декабря, «Манчестер Сити» проведет гостевой матч против бирмингемской «Астон Виллы» в рамках 15-го тура чемпионата Англии.

Гвардиола: «Невилл никогда не выигрывал АПЛ 4 раза подряд, а Каррагер вообще не брал чемпионат»