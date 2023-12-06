Салах или де Брёйне: Жоржиньо выбрал самого опасного соперника

Полузащитник лондонского «Арсенала» Жоржиньо поделился мнением о звездном форварде «Ливерпуля» Мохамеде Салахе.

«Мне нравится де Брёйне, он очень крутой игрок. Но Салах в тех матчах, когда противостоял моим командами, был футболистом совершенного другого уровня. Я бы его поставил на первое место среди своих соперников», - передает слова полузащитника Liverpoolworld.

Напомним, что Салах защищает цвета мерсисайдского коллектива с лета 2017 года. В текущем розыгрыше Английской премьер-лига египетский нападающий провел 14 поединков за «красных». Форвард записал себе в актив десять забитых мячей и шесть голевых передач.