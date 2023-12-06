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«Ювентус» выбрал между Санчо и Берарди

06 Декабря 2023 • 10:02 Комментировать

Туринский «Ювентус» нацелен на усиление атакующей линии в январское трансферное окно. По сведениям журналистов Calciomercato, «старая синьора» хочет подписать вингера.

В списке кандидатов находятся двое: Джедон Санчо («Манчестер Юнайтед») и Доменико Берарди («Сассуоло»). Приоритетным выбором «Ювентуса» является итальянец. Если сделка сорвется, то тогда клуб переключит свое внимание на представителя «красных дьяволов».

В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии «Ювентус» занимает второе место с 33 набранными баллами. После 14 туров подопечные Массимилиано Аллегри отстают от идущего первым миланского «Интера» на два пункта.

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Ювентус Доменико Берарди Джедон Санчо трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
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