Гвардиола: «Невилл никогда не выигрывал АПЛ 4 раза подряд, а Каррагер вообще не брал чемпионат»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отреагировал на критику своей команды со стороны бывших футболистов, а ныне экспертов Гари Невилла и Джейми Каррагера.

«Невилл играл в лучшее время «Манчестер Юнайтед», но не смог выиграть четыре чемпионства АПЛ подряд. Каррагер вообще ни разу не брал золото. За последние годы я слышал многое. Если мы не побеждаем, это самоуспокоенность. Если же проигрываем в полуфинале, то у нас отсутствует характер», - передает слова испанского специалиста таблоид Daily Mail.

Напомним, что «Манчестер Сити» является действующим чемпионом Английской премьер-лиги. В нынешнем розыгрыше турнира команда с 30 баллами занимает третью позицию.

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