​Прервалась рекордная для «Вулверхэмптона» серия в 21-м веке

В Англии проходит пятнадцатый тур чемпионата, «Вулверхэмптон» принимал дома «Бернли», сумев выиграть с минимальным преимуществом. «Волки» получили три очка, но, с другой стороны, прервалась их серия из одиннадцати матчей кряду в чемпионате, в которых они и забивали, и пропускали.

Эта серия была рекордной для клуба в 21-м веке, да и вообще, лишь в 1985-м году такая серия продлилась дольше - двенадцать матчей. Правда, тогда «Вулверхэмптон» играл в третьей лиге.

В своем следующем матче в рамках чемпионата Англии «волкам» предстоит сыграть с «Ноттингем Форест», это случится 9 декабря.