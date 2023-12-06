«Лутон Таун» забил три мяча в высшей лиге впервые с 1991 года

В Англии проходят матчи пятнадцатого тура Премьер-лиги, «Лутон Таун» принимал дома лондонский «Арсенал» и забил тому три гола. Однако при этом пропустил все четыре и проиграл матч.

Тем не менее, даже три забитых мяча стали для «Лутона» рекордом в 21-м веке, ведь «Лутон» не забивал три мяча в высшей лиге английского футбола с апреля 1991 гола, то есть когда АПЛ еще не существовало и высшая лига называлась Первый дивизион. Тогда «Лутон» сыграл вничью с «Челси» - 3:3.

В следующем туре английского чемпионата «Лутон» сыграет с «Манчестер Сити», эта игра состоится в воскресенье, десятого декабря.