Анри назвал игрока «Арсенала» лучшим защитником АПЛ

Легендарный французский форвард Тьерри Анри поделился мнением о защитнике лондонского «Арсенала» Вильяме Салиба.

«Салиба – лучший защитник АПЛ на сегодняшний день. Он выполняет свою работу на высочайшем уровне. После возвращения в «Арсенал» из Франции Вильям доказал, как в нем ошибались. И теперь он является лучшим защитником Премьер-лиги», - передает слов Тьерри Metro.

В текущем сезоне Салиба поучаствовал в 15 поединках чемпионата Англии, забил гол и сделал результативную передачу. После 15 проведенных туров «Арсенал» занимает первое место в турнирной таблице АПЛ.