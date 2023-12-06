«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» хотят купить полузащитника с ценником 85 миллионов евро

Хавбек леверкузенского «Байера» Флориан Вирц имеет варианты трудоустройства в топ-клубах Английской премьер-лиги. Об этом рапортуют журналисты 90min.

По сведениям источника, в подписании 20-летнего игрока заинтересован «Манчестер Сити». Навязать конкуренцию «горожанам» в споре за Флориана готов другой английский гранд - «Ливерпуль».

Потенциальный трансфер Вирца оценивается в 85 миллионов евро. Полузащитник связан контрактом с «фармацевтами» до середины 2027 года. В нынешнем сезоне хавбек провел 18 поединков, записав себе в актив шесть забитых мячей и четыре голевые передачи.

«Бавария» хочет купить главного таланта Германии