«Ньюкасл» продлит важного игрока команды

31-летний защитник Фабиан Шер в ближайшее время обсудит новое трудовое соглашение с руководством «Ньюкасла», об этом рапортуют журналисты Football Insider.

Как стало известно источнику, боссы клуба и главный тренер коллектива Эдди Хау полностью доверяют швейцарцу и хотят продлить его пребывание в команде. Фабиану будет предложен новый долгосрочный трудовой договор.

Срок действующего контракта между сторонами истекает летом следующего года. За «сорок» защитник играет с 2018 года.

В нынешнем сезоне Шер принял участие в 20 поединках за команду и отметился одним забитым мячом.