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​Компани: «Всё могло сложиться в нашу пользу»

06 Декабря 2023 • 09:03 Комментировать
Вулверхэмптон
1:0
Бёрнли

В Англии начались матчи пятнадцатого тура чемпионата, однако «Бернли» проиграл на выезде «Вулверхэмптону», пропустив один-единственный мяч. Итоги матча прокомментировал бельгийский наставник «Бернли» Венсан Компани:

- Когда вы пропускаете в дебюте матча, трудно играть. Игра была достаточно равной и могла качнуться в любую сторону. Сила нашей команды в том, что мы можем оправиться. У нас есть потенциал прибавить. Но на этом уровне, если совершаете ошибки, вас наказывают. Мы не использовал свои моменты, создавали, но последние шаги были ошибочными, каждый раз, - цитирует слова Компани BBC Sport.


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