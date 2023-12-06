Бен Уайт - о победе «Арсенала»: «Невероятная игра для болельщиков»

Защитник лондонского «Арсенала» Бен Уайт прокомментировал выездную победу над «Лутоном» (4:3) во встрече 15-го тура Английской премьер-лиги.

«Невероятная игра для болельщиков. Мы набрали три балла, это сейчас самое главное. Команда верила в успех до самого конца, именно это и помогло нам одержать победу», - передает слова футболиста пресс-служба лондонского клуба.

Напомним, что лондонская команда вырвала волевую победу, забив решающий мяч в компенсированное время.

После 15 туров подопечные Микеля Артеты набрали 36 баллов и занимают первое место в турнирной таблице Премьер-лиги.