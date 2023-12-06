Клопп: «Ливерпуль» выложится на 100% в матче с «Шеффилд Юнайтед»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп пообщался с представителями СМИ в преддверии поединка против «Шеффилд Юнайтед» в рамках 15-го тура чемпионата Англии.

«Соперник выложится по максимуму, я в этом уверен на 100 процентов. Но мы тоже сделаем это, даже не сомневайтесь. Чем лучше футболисты «Ливерпуля» будут играть, тем сложнее будет сопернику, в этом и заключается наша работа», - передает слова немецкого специалиста пресс-служба клуба.

Поединок между «Шеффилд Юнайтед» и «Ливерпулем» пройдет сегодня, 6 декабря. Начало противостояния запланировано на 22:30 по московскому времени.