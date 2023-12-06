Эмери высказал мнение о противостоянии с Гвардиолой

В рамках 15-го тура чемпионата Англии бирмингемская «Астон Вилла» на домашнем стадионе встретится с «Манчестер Сити». Об этом матче поделился мнением главный тренер хозяев Унаи Эмери.

«Я всегда хочу бороться против самых сильных команд и игроков. У «Манчестер Сити» очень сильный коллектив, нам будет непросто остановить их владение мячом. Противостояние с Гвардиолой? Если я смогу использовать все свои возможности, то смогу побороться с ним», - передает слова тренера пресс-служба «львов».

Матч состоится в Бирмингеме сегодня, 6 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 23:15 по московскому времени.