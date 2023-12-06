Гравенберх: «Хочу быть важным игроком «Ливерпуля»

Нидерландский хавбек Райан Гравенберх высказался о своей роли в мерсисайдском коллективе.

«Я доволен своим положением в команде. Хочу продолжать прогрессировать и добиваться высоких целей. Мне хочется быть важным игроком команды. Работая с Юргеном Клоппом, я просто наслаждаюсь футболом. Рад выходить на поле», - передает слова полузащитника пресс-служба-английского топ-клуба.

Напомним, что Райан перебрался в «Ливерпуль» из немецкой «Баварии» в летнее трансферное окно. Переход игрока обошелся мерсисайдцам в 40 миллионов евро. Нидерландец подписал контракт до середины 2028 года.