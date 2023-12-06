Артета пропустит следующий матч «Арсенала» - известна причина

В рамках 15-го тура Английской премьер-лиги состоялся поединок между «Лутоном» и лондонским «Арсеналом». «Канониры» отпраздновали непростую победу на выезде со счетом 4:3, забив решающий мяч в компенсированное время.

По ходу встречи главный тренер гостей Микель Артета получил желтую карточку за бурное празднование гола. Этот «горчичник» стал для него третьим в сезоне. Из-за этого испанец пропустит следующий матч против «Астон Виллы».

Поединок состоится в субботу, 9 декабря. В преддверии этой встречи лондонский коллектив лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги.