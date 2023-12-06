Райс: «Лутон» - топ-соперник»

В Англии начался пятнадцатый тур чемпионата, лондонский «Арсенал» с трудом вырвал победу в гостях у «Лутон Таун». Автор победного гола, защитник «канониров» Деклан Райс, перешедший в клуб минувшим летом, полон уважения к сопернику, который оказал столь достойное сопротивление.

- «Лутон» - это топ-клуб. Их нельзя записывать в кандидаты на вылет из лиги. Они заставили нас потрудиться. Для меня забить победный гол в такой игре - большая честь, - цитирует слова Райса BBC Sport.

В следующем своем матче «Арсенал» сыграет против «Астон Виллы», это случится в субботу, девятого декабря.