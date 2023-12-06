Сака высказался о волевой победе «Арсенала» со счётом 4:3

Форвард лондонского «Арсенала» Букайо Сака поделился эмоциями после волевой победы над «Лутоном» в матче 15-го тура Английской премьер-лиги. «Канониры» выиграли на выезде со счетом 4:3.

«Все знают, что здесь тяжело играть. Но хочу сказать, что в этом матче «Арсенал» был не в лучшей своей форме. При этом мы создали много моментов. Команда победила, а это хороший знак. Нет ничего лучше, чем провести свой 200-й матч за «канониров». Я люблю эту команду», - передает слова Букайо BBC Sport

После победы на счету «Арсенала» стало 36 баллов, команда продолжает лидировать в таблице АПЛ.