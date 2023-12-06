Баркли: «Нам надо с таким же настроем сыграть против «Манчестер Сити»

В Англии начались матчи пятнадцатого тура английской Премьер-лиги, «Лутон Таун» проиграл в драматичном матче лондонскому «Арсеналу». Нападающий «Лутона» Росс Баркли стал автором одного из голов, он считает, что его команда может занести себе матч в актив за безусловно проявленный характер и обещает непростые времена следующему сопернику «Лутона» - «Манчестер Сити».

- Мы забили три гола топ-клубу. Нам нужен такой же менталитет в игре против «Манчестер Сити». Мы помним о том, что они - победители Лиги чемпионов. В воскресенье будет жарко, - цитирует слова Баркли BBC Sport.