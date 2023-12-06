Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Баркли: «Нам надо с таким же настроем сыграть против «Манчестер Сити»

06 Декабря 2023 • 08:07 Комментировать
Лутон Таун
3:4
Арсенал

В Англии начались матчи пятнадцатого тура английской Премьер-лиги, «Лутон Таун» проиграл в драматичном матче лондонскому «Арсеналу». Нападающий «Лутона» Росс Баркли стал автором одного из голов, он считает, что его команда может занести себе матч в актив за безусловно проявленный характер и обещает непростые времена следующему сопернику «Лутона» - «Манчестер Сити».

- Мы забили три гола топ-клубу. Нам нужен такой же менталитет в игре против «Манчестер Сити». Мы помним о том, что они - победители Лиги чемпионов. В воскресенье будет жарко, - цитирует слова Баркли BBC Sport.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Росс Баркли Лутон Таун

Новости по матчу

Сегодня, 06 Декабря
08:07
Баркли: «Нам надо с таким же настроем сыграть против «Манчестер Сити»
03:33
Артета прокомментировал травму Томиясу: «Не очень хорошие новости»
02:27
Райс – лишь третий игрок «Арсенала», дважды забивший победный гол после 90-й минуты в одном сезоне АПЛ
01:49
Артета прокомментировал победу над «Лутон Таун», вырванную на 97-й минуте
01:38
Райс забил самый поздний победный гол «Арсенала» в выездных матчах АПЛ за всё время сбора данных
01:28
Хаверц забил три гола в последних четырёх матчах – в предыдущих 30 играх он отличился лишь однажды
01:15
Ай-яй-яй, Райя, мудрость Ошо, каламбур Адебайо и взлёт Райса: «Арсенал» еле вырвал победу над «Лутон Таун» 1
00:57
Баркли забил в АПЛ впервые с мая прошлого года – пострадал «Арсенал»
00:51
​12 последних голов «Арсенала» в АПЛ забили 11 разных игроков
00:13
Сака проводит 200-й матч за «Арсенал» – только трое достигали этой отметки в более молодом возрасте
05 Декабря
22:54
Скауты двух грандов АПЛ изучают игру Фримпонга
22:45
«Лутон Таун» - «Арсенал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:4
22:43
Артета рассказал, в чём должен прибавить Жезус
22:00
Артета: «Меня не воодушевляют осечки «Манчестер Сити»
19:50
Артета: Я не думаю о лидерстве «Арсенала»
16:08
Дуглас Луис: «Я польщён слухами в прессе, но полностью сконцентрирован на «Астон Вилле»
11:51
Артета: «Не могу гарантировать, что все игроки останутся в «Арсенале» в январе»
11:17
Ремсдейл готов перейти в «Ньюкасл», но есть одна проблема
02:53
Артета: «Ремсдейл остаётся с нами, он хочет играть за «Арсенал»
04 Декабря
18:53
Уверенный прогноз и ставка на матч Лутон Таун — Арсенал АПЛ — 5 декабря 2023
12:51
«Арсенал» готов продать Парти в январе, чтобы профинансировать другие трансферы
03 Декабря
16:16
«Арсенал» встретится с «Ливерпулем» в третьем раунде Кубка Англии 3
12:53
Артета объяснил, почему заменил Томиясу в матче с «Вулверхэмптоном»
02 Декабря
21:41
«Милан» настаивает на аренде Кивиора с правом выкупа 1
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Футбол онлайн
06.12.23 в 22:30
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Ливерпуль Ливерпуль
7.40 6.00 1.34
Видео
06.12.23 в 22:30
Фулхэм Фулхэм
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
1.95 3.60 3.85
Видео
06.12.23 в 22:30
Брайтон Брайтон
Брентфорд Брентфорд
1.62 4.40 4.90
Видео
06.12.23 в 22:30
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Борнмут Борнмут
1.88 3.70 4.10
Видео
06.12.23 в 23:15
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Челси Челси
2.16 3.70 3.15
Видео
06.12.23 в 23:15
Астон Вилла Астон Вилла
Манчестер Сити Манчестер Сити
4.10 0.00 0.00
Видео
Все матчи
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 06 Декабря
09:36 · Англия. Премьер-лига
«Лутон Таун» забил три мяча в высшей лиге впервые с 1991 года
09:31 · Англия. Премьер-лига
Анри назвал игрока «Арсенала» лучшим защитником АПЛ
09:26 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» хотят купить полузащитника с ценником 85 миллионов евро
09:21 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» продлит важного игрока команды
09:03 · Англия. Премьер-лига
​Компани: «Всё могло сложиться в нашу пользу»
08:57 · Англия. Премьер-лига
Бен Уайт - о победе «Арсенала»: «Невероятная игра для болельщиков»
08:51 · Англия. Премьер-лига
Клопп: «Ливерпуль» выложится на 100% в матче с «Шеффилд Юнайтед»
08:45 · Англия. Премьер-лига
Эмери высказал мнение о противостоянии с Гвардиолой
08:39 · Англия. Премьер-лига
Гравенберх: «Хочу быть важным игроком «Ливерпуля»
08:26 · Англия. Премьер-лига
Артета пропустит следующий матч «Арсенала» - известна причина
08:22 · Англия. Премьер-лига
Райс: «Лутон» - топ-соперник»
08:15 · Англия. Премьер-лига
Сака высказался о волевой победе «Арсенала» со счётом 4:3
08:07 · Англия. Премьер-лига
Баркли: «Нам надо с таким же настроем сыграть против «Манчестер Сити»
08:01 · Англия. Премьер-лига
​Наставник «Лутон Таун»: «Безмерно горжусь ребятами»
07:54 · Англия. Премьер-лига
Наставник «Вулверхэмптона»: «Это важная победа»
Все новости
Рекомендуем