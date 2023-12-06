​Наставник «Лутон Таун»: «Безмерно горжусь ребятами»

В Англии начались матчи пятнадцатого тура английской Премьер-лиги, «Лутон Таун» проиграл в драматичном матче лондонскому «Арсеналу». Трех забитых мячей не хватило даже хотя бы для одного очка. Наставник «Лутона» Роб Эдвардс, комментируя итоги матча, не скрывал, что гордится игроками, но, в то же время, своего расстройства итогами матча.

- Очень горжусь игроками, но расстроен поражением, из меня словно выпустили воздух. Не припомню, чтобы мы пропускали решающий гол так поздно. Потому я сейчас и выжат. Но для новой команды в АПЛ мы показали очень качественный футбол, мы растем, это очевидно, - цитирует слова Эдвардса BBC Sport.