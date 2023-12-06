Наставник «Вулверхэмптона»: «Это важная победа»

В Англии начались матчи пятнадцатого тура английской Премьер-лиги, «Вулверхэмптон» принимал дома добившийся крупного успеха в предыдущем туре «Бернли» и сумел выиграть с минимальным счетом. Наставник «Вулверхэмптона» Гари О'Нил прокомментировал итоги матча, он считает победу очень важной в свете усиления соперника:

- Это была важная победа для нас, потому что соперник был воодушевлен крупной победой в предыдущем туре, я смотрел их игру, это сильный коллектив. К ним нельзя отнестись шапкозакидательски. В АПЛ вообще не бывает таких соперников, - цитирует слова О'Нила BBC Sport.