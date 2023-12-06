​«Арсенал» выиграл у «Лутона» на выезде впервые с 1984 года

В Англии начались матчи пятнадцатого тура английской Премьер-лиги, лондонский «Арсенал» съездил в гости к «Лутон Таун», где сумел разжиться драматичной победой со счетом 4:3.

Как оказалось, эта победа прервала десятиматчевую серию «Арсенала» в выездных матчах против «Лутона» во всех турнирах, в ходе которых именитый клуб не мог выиграть. В последний раз «Арсенал» побеждал на «Кенилуорт Роад» в 1984 году.

В следующем туре английского чемпионата лидирующий в турнирной таблице Премьер-лиги «Арсенал» сыграет с «Астон Виллой». Это случится уже в субботу, девятого декабря.