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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Арсенал» выиграл у «Лутона» на выезде впервые с 1984 года

06 Декабря 2023 • 07:43 Комментировать

В Англии начались матчи пятнадцатого тура английской Премьер-лиги, лондонский «Арсенал» съездил в гости к «Лутон Таун», где сумел разжиться драматичной победой со счетом 4:3.

Как оказалось, эта победа прервала десятиматчевую серию «Арсенала» в выездных матчах против «Лутона» во всех турнирах, в ходе которых именитый клуб не мог выиграть. В последний раз «Арсенал» побеждал на «Кенилуорт Роад» в 1984 году.

В следующем туре английского чемпионата лидирующий в турнирной таблице Премьер-лиги «Арсенал» сыграет с «Астон Виллой». Это случится уже в субботу, девятого декабря.  

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Лутон Таун
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