Артета прокомментировал травму Томиясу: «Не очень хорошие новости»

Правый защитник лондонского «Арсенала» Такэхиро Томиясу выбыл из строя из-за травмы.

Японский футболист получил повреждение в поединке против «Вулверхэмптона», из-за чего был вынужден пропустить встречу с «Лутон Таун», которая прошла вечером вторника. После матча рулевой «канониров» Микель Артета поделился обновлённой информацией о состоянии Томиясу.

«Мы провели сканирование, и, к сожалению, новости не очень хорошие. Он получил травму икры, из-за чего будет недоступен на протяжении какого-то времени», – передаёт журналист Фабрицио Романо слова испанского тренера.

Такэхиро Томиясу принял участие в 19 матчах «Арсенала» в текущем сезоне, записав себе в актив один гол и три ассиста.