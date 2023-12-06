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Уокер: «Моя работа в «Манчестер Сити» не завершена, хочу выиграть четвёртый титул АПЛ подряд»

06 Декабря 2023 • 03:22 Комментировать
Астон Вилла
...
Манчестер Сити
1 4.50 X 4.30 2 1.72
Через 19 ч. 37 мин.

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер рассказал, чего намерен добиться в ближайшем будущем.

33-летний англичанин мог перебраться в «Баварию» в начале сезона, но предпочёл остаться и продлить договор с «горожанами».

«Задачей проекта, когда я пришёл сюда в 2017 году, было завоевание трофеев. Если бы тогда мне кто-то сказал, что я хотя бы один раз выиграю АПЛ, я был бы счастлив. Думаю, мы не осознаем то, чего достигли, пока не закончим.

Мы должны справиться с давлением и побить ещё один рекорд, выиграв четвёртый титул Премьер-лиги подряд. Моя работа здесь не завершена. Я чувствую, что мне и нашей команде ещё предстоит многого добиться, мы можем продолжить выигрывать трофеи, и я хочу быть частью этого», – цитирует City Xtra Уокера.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Кайл Уокер

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