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Уокер: «Мы были не так плохи в матче с «Тоттенхэмом»

06 Декабря 2023 • 02:59 Комментировать
Астон Вилла
...
Манчестер Сити
1 4.50 X 4.30 2 1.72
Через 19 ч. 39 мин.

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер не согласен с критикой, которую команда получила за свою игру в поединке с «Тоттенхэмом».

Встреча, прошедшая 3 декабря, завершилась со счётом 3:3. «Горожане» дважды вели в счёте, но упустили победу на 90-й минуте. Для коллектива Хосепа Гвардиола эта ничья стала третьей кряду в рамках Премьер-лиги.

«Я не думаю, что наше выступление в матче против «Тоттенхэма» было таким уж плохим. Десять ударов по воротам за один первый тайм – это показатель того, что мы доминировали. После перерыва они внесли изменения, и нам пришлось пережить натиск, но могли ли мы забить третий гол ещё в первом тайме? Я считаю, что да», – приводит City Xtra слова Уокера, побеседовавшего со СМИ в преддверии поединка против «Астон Виллы».

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