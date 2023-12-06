Райс – лишь третий игрок «Арсенала», дважды забивший победный гол после 90-й минуты в одном сезоне АПЛ

Полузащитник «Арсенала» Деклан Райс во второй раз в текущем сезоне принёс команде победу голом в компенсированное время.

Во вторник «канониры» одолели «Лутон Таун» (4:3) благодаря забитому на 97-й минуте мячу Райса. По информации Opta, 24-летний хавбек стал лишь третьим в истории игроком «Арсенала», более одного раза за сезон забившим победный гол после 90-й минуты (первый подобный подвиг удался англичанину в матче против «Манчестер Юнайтед» в начале сентября). До Райса это делали только Никлас Бендтнер (2009/10) и Иан Райт (1993/94 и 1995/96).

Напомним, что Деклан Райс проводит свою дебютную кампанию в «Арсенале». Летом он был куплен у «Вест Хэма» за 116 млн евро.