Тен Хаг: «Уверен, мы достигнем целей – мой послужной список говорит сам за себя»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг верит, что добьётся успеха с командой.

После 14 туров Премьер-лиги «красные дьяволы» располагаются на седьмой строчке, а в Лиге чемпионов и вовсе идут последними в группе, уступая «Копенгагену» и «Галатасараю». В СМИ активно распространяются слухи о том, что нидерландский специалист «потерял раздевалку».

«В любом путешествии не обходится без трудных периодов, но мы движемся в правильном направлении, и я знаю, что мы достигнем того, чего хотим достичь. Вы можете посмотреть на мой послужной список. Везде, где бы я ни работал, у меня был план. Если мы будем держаться вместе и сможем следовать плану, то всё получится», – цитирует UtdDistrict тен Хага.