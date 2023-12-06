Почеттино: «Я получаю критику в социальных сетях, по электронной почте, в звонках»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино признался, что его критикуют везде, где только можно.

Аргентинский специалист возглавил лондонскую команду перед началом текущего сезона. В настоящий момент «синие» располагаются на десятой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги с 19 набранными очками при 14 сыгранных матчах.

«Я получаю критику в СМИ, в социальных сетях, по электронной почте, в личных сообщениях и звонках. Мы первые, кто это чувствует, но на подобное нельзя обращать внимание», – цитирует Telegraph Почеттино, высказавшегося в преддверии выездного матча против «Манчестер Юнайтед», который пройдёт в среду.