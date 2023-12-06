Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Артета прокомментировал победу над «Лутон Таун», вырванную на 97-й минуте

06 Декабря 2023 • 01:49 Комментировать
Лутон Таун
3:4
Арсенал
окончен

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился эмоциями после драматичной победы своей команды (4:3).

«Лутон Таун» едва не отнял очки у действующего лидера турнирной таблицы: «шляпники» повели в счёте на 57-й минуте после гола Росса Баркли (3:2), но гости быстро отыгрались – на 60-й отличился Кай Хаверц. Победный мяч на седьмой компенсированной минуте забил Деклан Райс.

«Я очень счастлив. Мы знали, что нам предстоит непростая битва, но сами усложнили себе задачу, пропустив такие голы. Стоит отметить то, как боролись наши игроки, их качества, проявленные в самый нужный момент. Они не сдавались до конца, за что были вознаграждены. Нужно отдать должное «Лутону», это была тяжёлая ночь», – цитирует BBC Артету.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Микель Артета Лутон Таун ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 06 Декабря
01:49
Артета прокомментировал победу над «Лутон Таун», вырванную на 97-й минуте
01:38
Райс забил самый поздний победный гол «Арсенала» в выездных матчах АПЛ за всё время сбора данных
01:28
Хаверц забил три гола в последних четырёх матчах – в предыдущих 30 играх он отличился лишь однажды
01:15
Ай-яй-яй, Райя, мудрость Ошо, каламбур Адебайо и взлёт Райса: «Арсенал» еле вырвал победу над «Лутон Таун»
00:57
Баркли забил в АПЛ впервые с мая прошлого года – пострадал «Арсенал»
00:51
​12 последних голов «Арсенала» в АПЛ забили 11 разных игроков
05 Декабря
22:54
Скауты двух грандов АПЛ изучают игру Фримпонга
22:45
«Лутон Таун» - «Арсенал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:4
22:43
Артета рассказал, в чём должен прибавить Жезус
22:00
Артета: «Меня не воодушевляют осечки «Манчестер Сити»
19:50
Артета: Я не думаю о лидерстве «Арсенала»
16:08
Дуглас Луис: «Я польщён слухами в прессе, но полностью сконцентрирован на «Астон Вилле»
11:51
Артета: «Не могу гарантировать, что все игроки останутся в «Арсенале» в январе»
11:17
Ремсдейл готов перейти в «Ньюкасл», но есть одна проблема
02:53
Артета: «Ремсдейл остаётся с нами, он хочет играть за «Арсенал»
04 Декабря
18:53
Уверенный прогноз и ставка на матч Лутон Таун — Арсенал АПЛ — 5 декабря 2023
12:51
«Арсенал» готов продать Парти в январе, чтобы профинансировать другие трансферы
03 Декабря
16:16
«Арсенал» встретится с «Ливерпулем» в третьем раунде Кубка Англии 3
12:53
Артета объяснил, почему заменил Томиясу в матче с «Вулверхэмптоном»
02 Декабря
21:41
«Милан» настаивает на аренде Кивиора с правом выкупа 1
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Футбол онлайн
Окончен
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Бёрнли Бёрнли
1
0
1.02 19.00 100.00
Видео
Окончен
Лутон Таун Лутон Таун
Арсенал Арсенал
3
4
11.00 3.20 1.55
Видео
06.12.23 в 22:30
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Ливерпуль Ливерпуль
7.40 6.00 1.34
Видео
06.12.23 в 22:30
Фулхэм Фулхэм
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
1.95 3.60 3.85
Видео
06.12.23 в 22:30
Брайтон Брайтон
Брентфорд Брентфорд
1.62 4.40 4.90
Видео
06.12.23 в 22:30
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Борнмут Борнмут
1.88 3.70 4.10
Видео
06.12.23 в 23:15
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Челси Челси
2.16 3.70 3.15
Видео
06.12.23 в 23:15
Астон Вилла Астон Вилла
Манчестер Сити Манчестер Сити
4.10 0.00 0.00
Видео
Все матчи
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 06 Декабря
01:59 · Англия. Премьер-лига
Почеттино: «Я получаю критику в социальных сетях, по электронной почте, в звонках»
01:49 · Англия. Премьер-лига
Артета прокомментировал победу над «Лутон Таун», вырванную на 97-й минуте
01:38 · Англия. Премьер-лига
Райс забил самый поздний победный гол «Арсенала» в выездных матчах АПЛ за всё время сбора данных
01:28 · Англия. Премьер-лига
Хаверц забил три гола в последних четырёх матчах – в предыдущих 30 играх он отличился лишь однажды
00:57 · Англия. Премьер-лига
Баркли забил в АПЛ впервые с мая прошлого года – пострадал «Арсенал»
00:51 · Англия. Премьер-лига
​12 последних голов «Арсенала» в АПЛ забили 11 разных игроков
00:40 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» показал список травмированных – там 9 игроков
00:35 · Англия. Премьер-лига
«Вулверхэмптон» скромно обыграл «Бёрнли»
00:23 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» установил солидный ценник на 18-летнего Йылдыза – игрок интересен грандам АПЛ слухи
00:13 · Англия. Премьер-лига
Сака проводит 200-й матч за «Арсенал» – только трое достигали этой отметки в более молодом возрасте
05 Декабря
23:54 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» поборется с «Атлетико» за игрока сборной Франции слухи
23:39 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» планирует предложить новый контракт восходящей звезде
23:32 · Англия. Премьер-лига
​Канчельскис дал прогноз на счёт матча «Манчестер Юнайтед» - «Челси»
22:59 · Англия. Премьер-лига
​В британском издании отреагировали на санкции со стороны «Манчестер Юнайтед»
22:54 · Англия. Премьер-лига
Скауты двух грандов АПЛ изучают игру Фримпонга слухи
Все новости
Рекомендуем