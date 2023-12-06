Артета прокомментировал победу над «Лутон Таун», вырванную на 97-й минуте

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился эмоциями после драматичной победы своей команды (4:3).

«Лутон Таун» едва не отнял очки у действующего лидера турнирной таблицы: «шляпники» повели в счёте на 57-й минуте после гола Росса Баркли (3:2), но гости быстро отыгрались – на 60-й отличился Кай Хаверц. Победный мяч на седьмой компенсированной минуте забил Деклан Райс.

«Я очень счастлив. Мы знали, что нам предстоит непростая битва, но сами усложнили себе задачу, пропустив такие голы. Стоит отметить то, как боролись наши игроки, их качества, проявленные в самый нужный момент. Они не сдавались до конца, за что были вознаграждены. Нужно отдать должное «Лутону», это была тяжёлая ночь», – цитирует BBC Артету.