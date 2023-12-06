Райс забил самый поздний победный гол «Арсенала» в выездных матчах АПЛ за всё время сбора данных

Полузащитник Деклан Райс принёс «Арсеналу» победу над «Лутон Таун» в матче Премьер-лиги (4:3).

«Канониры» уступали одному из аутсайдеров чемпионата со счётом 2:3 вплоть до 60-й минуты, однако сумели завоевать очередные три очка. Победный мяч записал себе в актив Деклан Райс – он отличился на 96-й минуте и 23-й секунде. По сведениям Opta, это самый поздний гол «Арсенала» в выездных поединках АПЛ за всё время, что собираются подобные данные (с сезона-2006/07).

Команда Микеля Артеты возглавляет турнирную таблицу лиги с 36 набранными очками, опережая «Ливерпуль» (31), «Манчестер Сити» (30) и «Астон Виллу» (29), которые провели на одну игру меньше.