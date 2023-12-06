Хаверц забил три гола в последних четырёх матчах – в предыдущих 30 играх он отличился лишь однажды

Футболист лондонского «Арсенала» Кай Хаверц вновь отметился забитым мячом.

24-летний атакующий полузащитник поразил ворота «Лутон Таун» на 60-й минуте матча 15-го тура Премьер-лиги. Для немецкого игрока эта уже третий гол в последних четырёх встречах за «канониров» – больше, чем в предыдущих 30 играх за «Арсенал» и «Челси» во всех турнирах (один забитый мяч за семь месяцев).

Кай Хаверц перебрался из «Челси» в «Арсенал» в июле текущего года. Сумма трансфера составила 75 млн евро.

В активе хавбека, способного сыграть в нападении, в общей сложности четыре точных удара в 23 матчах за коллектив Микеля Артеты.