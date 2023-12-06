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Ай-яй-яй, Райя, мудрость Ошо, каламбур Адебайо и взлёт Райса: «Арсенал» еле вырвал победу над «Лутон Таун»

06 Декабря 2023 • 01:15 Комментировать
Лутон Таун
3:4
Арсенал
окончен

В пятнадцатом туре чемпионата Англии лидер пелотона лондонский «Арсенал» встречался на выезде с командой «Лутон Таун» из низов таблицы.

Протокол игры  
Лутон Таун3:4Арсенал
  20'Мартинелли Габриэл (0:1)
(1:1) Ошо Гэбриэл25'  
  45'Жезус Габриэл (1:2)
(2:2) Адебайо Элайджа49'  
(3:2) Баркли Росс57'  
  60'Хаверц Кай (3:3)
  90'Райс Деклан (3:4)
Камински ТомасМенги ТеденОшо ГэбриэлБэлл АмариКаборе ИссаРаддок Пелли 88' (Кларк Джордан ( 88') Баркли Росс  44'Доти Алфи 88' (Джайлз Райан ( 88') Таунсенд Андрос 62' (Огбене Чидози ( 62') Адебайо Элайджа 61' (Чон Тахит ( 61') Браун Джейкоб  33' 61' (Моррис Карлтон ( 61')
Запасные: Крул ТимДжонсон ЙосефБерри ЛюкНельсон Зак
Райя ДавидУайт БенСалиба ВильямГабриэль дос СантосКивёр Якуб 64' (Зинченко Александр ( 64') Эдегор МартинРайс ДекланХаверц КайСака БукайоЖезус Габриэл  45'Мартинелли Габриэл 64' (Троссар Леандро ( 64')
Запасные: Эльнени МохамедНелсон РайсНкетиа ЭддиУолтерс РеуэлЖоржиньо IIРемсдейл АаронСедрик Соареш
05 декабря. Стадион "Кенилуорт Роуд" (Лютон).

Ничейный синдром «Манчестер Сити» и кризисная поступь «Тоттенхэма» позволили «Арсеналу» выбраться на первое место в АПЛ. Но прошлый сезон показал, что излишне закладываться на «канониров» не стоит. Они могут иметь преимущество под десять очков над ближайшим преследователем и умудриться упустить (уступить) титул.

Сейчас к туру среди недели «пушкари» подходили, имея лишь на два очка больше, чем шедший вторым «Ливерпуль». Что касается «Лутон Таун», то «шляпники» опережали зону вылета тоже на два балла. Но если бы не снятие десяти очков с «Эвертона», команда Роба Эдвардса сама бы шла как раз таки в зоне вылета.

Артета сделал три изменения в стартовом составе по сравнению с предыдущим матчем. Томиясу из-за травмы не доиграл встречу с «Вулверхэмптоном» – его справа в обороне подменил Уайт. На противоположном краю оказался Кивёр вместо Зинченко. Одно из мест в полузащите занял Хаверц, а не Троссар.

Какой гол считается быстрым? Есть версия, что забитый в первые двадцать минут матча. «Арсенал» уложился аккурат в такой промежуток, отличившись именно на двадцатой минуте. «Лутон Таун» до этого неплохо смотрелся и не жался назад. Но сами привезли себе пропущенный гол хозяева.

Камински выбил мяч в аут после плохой передачи назад от партнёра. Габи Жезус быстро вбросил мяч из-за боковой на правом фланге. Сака отпасовал на подступы к вратарской на Мартинелли, а Габриэл, опередив подкатившегося Менги, отправил мяч в левый нижний угол. Первый удар по воротам в матче завершился голом –  0:1.

Через три минуты «арсенальцы» ситуативно создали ещё один полумомент. Это не была какая-то выверенная комбинация, отнюдь. Хаверц нанёс удар с линии штрафной, а потом неплохо действовал на отскоке. В итоге пробил Габи Жезус с близкой дистанции. Получилось прямо в руки Камински.

Надо было тогда забивать «канонирам» в ворота соперников. Чтобы не смог «Лутон Таун» совсем скоро сравнять счёт. А так он сумел это сделать. Первый угловой в матче был исполнен хозяевами с левого фланга. Даути подал со стандарта в центральную зону, и Ошо головой поразил левый угол (1:1).

«Арсенал» постарался быстро вернуть себе преимущество в счёте. Гости создали момент в районе правого угла вратарской. Эдегор покатил вперёд на Габи Жезуса, чей удар потащил Камински. Через несколько минут на противоположном крыле атаки уже Жезус выступил в роли подносчика снаряда, а Камински отразил попытку Мартинелли.

На 39-й минуте Сака пофинтил на пространстве правого инсайда, чуть увёл мяч от Бэлла и крутанул в дальний угол – Камински выручил свою команду. Но на 45-й уже не выручил. Уайт на правом фланге обыгрался с Сакой и навесил во вратарскую, откуда Жезус вторым этажом вонзил мяч в сетку (1:2).

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В целом «Арсенал», конечно, выше классом. Но вот выше ли классом Райя, чем Камински или Онана, это ещё вопрос. Две ошибки вратаря «канониров» в начале второго тайма – и счёт поменялся на 3:2. Даути навесил справа, а Адебайо напомнил об Адебайоре и выиграл верх у ошибившегося на выходе Райи. Так «Лутон» сравнял цифры на табло.

Через несколько минут Баркли на левом полуфланге обыгрался с Таунсендом и пробил низом – Райя пропустил мяч под собой. Правда, «канониры» оперативно отыгрались уже сами. Габриэл Жезус прострелил слева на Хаверца, и тот сделал своё дело с короткой дистанции (3:3).

В концовке «Арсенал» поднажал, однако долго ничего не реализовывал. Появившиеся на замены Троссар и Зинченко не спасли «пушкарей» от досадной потери очков. А шансы у гостей были. Тот же Хаверц опасно пробил головой – Камински перевёл на угловой. Троссар то попадал в защитника, то ударял издали мимо.

На 90+7-й минуте гости всё-таки вырвали победу. Эдегор навесил в штрафную, а Райс забил головой в правый угол (3:4). Чудесным образом «Арсенал» одержал эту победу. Получается, месяц назад «Ливерпуль» в конце добавленного времени вырвал себе в Лутоне ничью, а «канониры» здесь добрались-таки до выигрыша. Но если так играть в кошки-мышки, чемпионом стать весьма непросто.

Кирилл Иванцов

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