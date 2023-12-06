Баркли забил в АПЛ впервые с мая прошлого года – пострадал «Арсенал»

Полузащитник «Лутон Таун» Росс Баркли впервые за долгое время отпраздновал гол в Английской премьер-лиге.

30-летний футболист отличился на 57-й минуте матча против лондонского «Арсенала», установив на табло счёт 3:2 в пользу «шляпников». Впрочем, спустя всего три минуты «канониры» отыгрались усилиями Кая Хаверца.

Для Баркли это дебютный гол за «Лутон Таун», а также первое взятие ворот в рамках чемпионата Англии с 22 мая 2022 года. Тогда хавбек забил в поединке последнего тура против «Уотфорда», выступая за «Челси».

Напомним, что Росс Баркли пополнил ряды «Лутона» в августе текущего года. Прошлую кампанию экс-игрок сборной Англии провёл во французской «Ницце».