​12 последних голов «Арсенала» в АПЛ забили 11 разных игроков

Во вторник «Арсенал» проводит гостевой матч Премьер-лиги против «Лутон Таун». Игра получается результативной – к средине второго тайма на табло горит счёт 3:3. В составе «канониров» забили Габриэл Мартинелли, Габриэл Жезус и Кай Хаверц.

Если взять 12 последних голов «Арсенала» в Премьер-лиге, то их забили 11 разных футболистов. Дважды на этом отрезке забил только Кай Хаверц. По разу отличились Эдди Нкетиа, Фабио Виейра, Техэхиро Томиясу, Леандро Троссар, Вильям Салиба, Александр Зинченко, Букайо Сака и Мартин Эдегор, Габриэл Мартинелли и Габриэл Жезус.