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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​12 последних голов «Арсенала» в АПЛ забили 11 разных игроков

06 Декабря 2023 • 00:51 Комментировать
Лутон Таун
3:4
Арсенал
окончен

Во вторник «Арсенал» проводит гостевой матч Премьер-лиги против «Лутон Таун». Игра получается результативной – к средине второго тайма на табло горит счёт 3:3. В составе «канониров» забили Габриэл Мартинелли, Габриэл Жезус и Кай Хаверц.

Если взять 12 последних голов «Арсенала» в Премьер-лиге, то их забили 11 разных футболистов. Дважды на этом отрезке забил только Кай Хаверц. По разу отличились Эдди Нкетиа, Фабио Виейра, Техэхиро Томиясу, Леандро Троссар, Вильям Салиба, Александр Зинченко, Букайо Сака и Мартин Эдегор, Габриэл Мартинелли и Габриэл Жезус.

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Евро-Футбол.Ру,
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01:28 · Англия. Премьер-лига
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00:57 · Англия. Премьер-лига
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