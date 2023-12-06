​«Челси» показал список травмированных – там 9 игроков

В среду вечером «Челси» проведёт гостевой матч Премьер-лиги против «Манчестер Юнайтед». В преддверии большой игры лондонский клуб на своём официальном сайте опубликовал список травмированных. Он выглядит так: Ромео Лавия, Кристофер Нкунку, Трево Чалоба, Бен Чилуэлл, Карни Чуквуэмека, Уэсли Фофана, Мало Гюсто, Нони Мадуэке, Лесли Угочукву.

На текущий момент «Челси» занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Гостевой матч против «Манчестер Юнайтед» команда Маурисио Почеттино начнёт 6 декабря в 23:15 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.