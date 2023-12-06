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«Вулверхэмптон» скромно обыграл «Бёрнли»

06 Декабря 2023 • 00:35 Комментировать
Вулверхэмптон
1:0
Бёрнли

В 15-м туре Премьер-лиги проигравший два матча подряд «Вулверхэмптон» принимал «Бёрнли», который на выходных ушёл с последнего места. Игра получилась боевой и с равными шансами. Пабло Сарабия создал первый момент, удар с лета с десятка метров - чуть выше рамки. В ответ Джей Родригес и Джош Браунхилл расстреливали ворота почти в упор - кипер выручил. Дара О'Ши провально сыграл в обороне, после его обрезки Хван Хи-Чан метров с восьми вколотил мяч в сетку - 1:0. В середине второго тайма Сарабия со штрафного перебросил стенку, но вратарь здесь на месте.

«Волки» были сильнее сегодня и поднялись на 12-е место, противник второй с конца.

Протокол игры  
Вулверхэмптон1:0Бёрнли
(1:0) Хи-Чан Хван42'  
Бентли ДаниелКилман Макс  80'Доусон КрэйгГомеш ТотиСемеду НелсонЛемина Марио  57'Гомес ЖоаоБуэно Уго 90' (Доэрти Мэтт ( 90') Хи-Чан ХванКунья Матеус 87' (Траоре Бубакар ( 87') Сарабия Пабло 79' (Беллегард Жан-Рикнер ( 79')
Запасные: Калайджич СашаКинг ТомасБуэно СантьягоДойл ТоммиСилва ФабиоЧирева Таванда
Траффорд ДжеймсВитиньо Виктор II 90' (Редмонд Натан ( 90') О'Ши ДараЭкдаль Хьяльмар  74' 90' (Одоберт Уилсон ( 90') Тэйлор Чарли  63'Ларсен Якоб-Бруун 70' (Ндайишимий Майк ( 70') Берге Сандер  54'Браунхилл Джош  2'Колеошо Лука 36' (Гудмундссон Йоханн ( 36') Родригес ДжейАмдуни Зеки
Запасные: Мурич АриянетЗарури АнассРемзи АаронДелькруа ХаннесАль-Дахиль Амин
05 декабря. Стадион "Молинью".

 

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Вулверхэмптон Бёрнли

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Ставка и прогноз на матч Вулверхэмптон — Бёрнли АПЛ — 5 декабря 2023
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