«Вулверхэмптон» скромно обыграл «Бёрнли»

В 15-м туре Премьер-лиги проигравший два матча подряд «Вулверхэмптон» принимал «Бёрнли», который на выходных ушёл с последнего места. Игра получилась боевой и с равными шансами. Пабло Сарабия создал первый момент, удар с лета с десятка метров - чуть выше рамки. В ответ Джей Родригес и Джош Браунхилл расстреливали ворота почти в упор - кипер выручил. Дара О'Ши провально сыграл в обороне, после его обрезки Хван Хи-Чан метров с восьми вколотил мяч в сетку - 1:0. В середине второго тайма Сарабия со штрафного перебросил стенку, но вратарь здесь на месте.
«Волки» были сильнее сегодня и поднялись на 12-е место, противник второй с конца.
Протокол игры
|(1:0) Хи-Чан Хван42'
Бентли Даниел•Килман Макс• 80'Доусон Крэйг•Гомеш Тоти•Семеду Нелсон•Лемина Марио• 57'Гомес Жоао•Буэно Уго90' (Доэрти Мэтт (90') •Хи-Чан Хван•Кунья Матеус87' (Траоре Бубакар (87') •Сарабия Пабло79' (Беллегард Жан-Рикнер (79')
Траффорд Джеймс•Витиньо Виктор II90' (Редмонд Натан (90') •О'Ши Дара•Экдаль Хьяльмар 74'90' (Одоберт Уилсон (90') •Тэйлор Чарли• 63'Ларсен Якоб-Бруун70' (Ндайишимий Майк (70') •Берге Сандер• 54'Браунхилл Джош• 2'Колеошо Лука36' (Гудмундссон Йоханн (36') •Родригес Джей•Амдуни Зеки
05 декабря. Стадион "Молинью".
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