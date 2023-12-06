«Вулверхэмптон» скромно обыграл «Бёрнли»

В 15-м туре Премьер-лиги проигравший два матча подряд «Вулверхэмптон» принимал «Бёрнли», который на выходных ушёл с последнего места. Игра получилась боевой и с равными шансами. Пабло Сарабия создал первый момент, удар с лета с десятка метров - чуть выше рамки. В ответ Джей Родригес и Джош Браунхилл расстреливали ворота почти в упор - кипер выручил. Дара О'Ши провально сыграл в обороне, после его обрезки Хван Хи-Чан метров с восьми вколотил мяч в сетку - 1:0. В середине второго тайма Сарабия со штрафного перебросил стенку, но вратарь здесь на месте.

«Волки» были сильнее сегодня и поднялись на 12-е место, противник второй с конца.