Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ювентус» установил солидный ценник на 18-летнего Йылдыза – игрок интересен грандам АПЛ слухи

06 Декабря 2023 • 00:23 Комментировать
Шеффилд Юнайтед
...
Ливерпуль
1 15.00 X 7.70 2 1.19
Через 20 ч. 29 мин.

«Ювентус» определился с ценником атакующего полузащитника Кенана Йылдыза.

18-летний турок лишь пять раз сыграл за первую команду «бьянконери», но уже привлёк внимание зарубежных грандов. Как известно, в подписании восходящей звезды заинтересованы английские «Ливерпуль» и лондонский «Арсенал». По данным Tuttosport, «Ювентус» не считает Йылдыза неприкасаемым и готов выслушать по нему предложения, однако запросит за трансфер порядка 40 млн евро.

Контракт Кенана Йылдыза с туринским клубом рассчитан до середины 2027 года. Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в 1 млн евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Ювентус Арсенал Лондон Кенан Йылдыз трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

Новости по матчу

05 Декабря
22:54
Скауты двух грандов АПЛ изучают игру Фримпонга
22:28
Окслейд-Чемберлен: «Собослаи взял на себя мою роль в «Ливерпуле», он очень хорош»
20:51
Клопп: «Салах стал гораздо сильнее не только как игрок, но и как личность»
20:21
На Зелиньски нацелился топ-клуб АПЛ
16:30
Прогноз и ставка на матч Шеффилд Юнайтед — Ливерпуль АПЛ — 6 декабря 2023
16:28
​В АПЛ произошла первая смена тренера в сезоне
16:12
Почеттино: «Нкунку не сыграет с «Манчестер Юнайтед»
12:14
У тен Хага ещё есть время для того, чтобы сохранить свою работу
11:32
Агент Кайседо: «Перед трансфером в «Челси» Мойсеса хотели перехватить «Арсенал» и «Ливерпуль»
04 Декабря
16:14
«Ливерпуль» и «Ньюкасл» включились в гонку за Опенда
14:25
«Шеффилд Юнайтед» - «Ливерпуль»: прогноз и ставки БК Pinnacle
12:04
В АПЛ готовится очередное тренерское увольнение
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД ЛИВЕРПУЛЬ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Футбол онлайн
Окончен
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Бёрнли Бёрнли
1
0
1.90 3.70 3.90
Видео
Окончен
Лутон Таун Лутон Таун
Арсенал Арсенал
3
4
8.00 5.40 1.35
Видео
06.12.23 в 22:30
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Ливерпуль Ливерпуль
7.40 6.00 1.34
Видео
06.12.23 в 22:30
Фулхэм Фулхэм
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
1.95 3.60 3.85
Видео
06.12.23 в 22:30
Брайтон Брайтон
Брентфорд Брентфорд
1.62 4.40 4.90
Видео
06.12.23 в 22:30
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Борнмут Борнмут
1.88 3.70 4.10
Видео
06.12.23 в 23:15
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Челси Челси
2.16 3.70 3.15
Видео
06.12.23 в 23:15
Астон Вилла Астон Вилла
Манчестер Сити Манчестер Сити
4.10 0.00 0.00
Видео
Все матчи
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 06 Декабря
01:49 · Англия. Премьер-лига
Артета прокомментировал победу над «Лутон Таун», вырванную на 97-й минуте
01:38 · Англия. Премьер-лига
Райс забил самый поздний победный гол «Арсенала» в выездных матчах АПЛ за всё время сбора данных
01:28 · Англия. Премьер-лига
Хаверц забил три гола в последних четырёх матчах – в предыдущих 30 играх он отличился лишь однажды
00:57 · Англия. Премьер-лига
Баркли забил в АПЛ впервые с мая прошлого года – пострадал «Арсенал»
00:51 · Англия. Премьер-лига
​12 последних голов «Арсенала» в АПЛ забили 11 разных игроков
00:40 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» показал список травмированных – там 9 игроков
00:35 · Англия. Премьер-лига
«Вулверхэмптон» скромно обыграл «Бёрнли»
00:23 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» установил солидный ценник на 18-летнего Йылдыза – игрок интересен грандам АПЛ слухи
00:13 · Англия. Премьер-лига
Сака проводит 200-й матч за «Арсенал» – только трое достигали этой отметки в более молодом возрасте
05 Декабря
23:54 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» поборется с «Атлетико» за игрока сборной Франции слухи
23:39 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» планирует предложить новый контракт восходящей звезде
23:32 · Англия. Премьер-лига
​Канчельскис дал прогноз на счёт матча «Манчестер Юнайтед» - «Челси»
22:59 · Англия. Премьер-лига
​В британском издании отреагировали на санкции со стороны «Манчестер Юнайтед»
22:54 · Англия. Премьер-лига
Скауты двух грандов АПЛ изучают игру Фримпонга слухи
22:45 · Англия. Премьер-лига
«Лутон Таун» - «Арсенал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:4
Все новости
Рекомендуем