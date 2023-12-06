«Ювентус» определился с ценником атакующего полузащитника Кенана Йылдыза.

18-летний турок лишь пять раз сыграл за первую команду «бьянконери», но уже привлёк внимание зарубежных грандов. Как известно, в подписании восходящей звезды заинтересованы английские «Ливерпуль» и лондонский «Арсенал». По данным Tuttosport, «Ювентус» не считает Йылдыза неприкасаемым и готов выслушать по нему предложения, однако запросит за трансфер порядка 40 млн евро.

Контракт Кенана Йылдыза с туринским клубом рассчитан до середины 2027 года. Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в 1 млн евро.