Сака проводит 200-й матч за «Арсенал» – только трое достигали этой отметки в более молодом возрасте

Вингер лондонского «Арсенала» Букайо Сака преодолел отметку в 200 матчей за команду.

Двухсотым для англичанина стал сегодняшний поединок Премьер-лиги против «Лутон Таун». 22-летний футболист вышел в стартовом составе, а уже на 20-й минуте отметился результативной передачей на Габриэла Мартинелли. По данным Opta, Сака – четвёртый в списке самых молодых игроков «Арсенала», проведших 200 матчей за команду. Выше нынешней звезды «канониров» располагаются Сеск Фабрегас (21 год и 118 дней), Дэвид О'Лири (21 год и 195 дней) и Клифф Бастин (22 года и 16 дней).

Следить за ходом матча «Лутон Таун» – «Арсенал» можно на сайте LiveResult.