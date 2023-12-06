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Сака проводит 200-й матч за «Арсенал» – только трое достигали этой отметки в более молодом возрасте

06 Декабря 2023 • 00:13 Комментировать
Лутон Таун
2:2
Арсенал
1 11.00 X 3.20 2 1.55
2-й тайм

Вингер лондонского «Арсенала» Букайо Сака преодолел отметку в 200 матчей за команду.

Двухсотым для англичанина стал сегодняшний поединок Премьер-лиги против «Лутон Таун». 22-летний футболист вышел в стартовом составе, а уже на 20-й минуте отметился результативной передачей на Габриэла Мартинелли. По данным Opta, Сака – четвёртый в списке самых молодых игроков «Арсенала», проведших 200 матчей за команду. Выше нынешней звезды «канониров» располагаются Сеск Фабрегас (21 год и 118 дней), Дэвид О'Лири (21 год и 195 дней) и Клифф Бастин (22 года и 16 дней).

Следить за ходом матча «Лутон Таун» – «Арсенал» можно на сайте LiveResult.

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Арсенал Лондон Сеск Фабрегас Дэвид О'Лири Букайо Сака Клифф Бастин ещё теги

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ЛУТОН ТАУН АРСЕНАЛ
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