«Манчестер Юнайтед» настроен побороться с «Атлетико» за полузащитника сборной Франции Адриена Рабио. Об этом на своих страницах рассказывает TodoFichajes. 28-летний футболист представляет «Ювентус», и слухи давно связывают его со сменой клубной прописки. Действующий контракт Рабио в Турине рассчитан до середины 2024 года, то есть ближайшим летом подписать хавбека можно будет бесплатно.

В сезоне 2023/2024 Рабио провёл за «Ювентус» 13 официальных матчей. В них француз записал на свой счёт два гола и три результативных паса на партнёров.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Адриена Рабио в 40 миллионов евро.