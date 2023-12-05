«Манчестер Юнайтед» планирует предложить новый контракт восходящей звезде

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кобби Майну может быть вознаграждён улучшенным контрактом.

Текущий договор 18-летнего футболиста действует до 2027 года и предусматривает опцию пролонгацию ещё на один сезон – активация этого пункта остаётся на усмотрение клуба. По информации инсайдера Фабрицио Романо, в «Манчестер Юнайтед» считают Майну «особенным талантом», на которого можно рассчитывать как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Вполне вероятно, что в 2024 году «красные дьяволы» предложат хавбеку заключить новое соглашение с повышением зарплаты.

Кобби Майну принял участие в шести матчах первой команды «Манчестер Юнайтед». Его дебют состоялся в январе текущего года.