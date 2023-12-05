​Канчельскис дал прогноз на счёт матча «Манчестер Юнайтед» - «Челси»

В среду «Манчестер Юнайтед» проведёт домашний матч Премьер-лиги против «Челси». Бывший игрок «красных дьяволов» Андрей Канчельскис поделился своим прогнозом на этот поединок.

«Сейчас соперник – «Челси», которого лихорадит уже давно, поэтому к победе ближе «МЮ». Думаю, так и будет. Счёт сложно предсказать, но он не будет большим. Возможно, 2:0 или 2:1», - цитирует Канчельскиса Sport24.

Матч между «Манчестер Юнайтед» и «Челси» стартует на «Олд Траффорд» 6 декабря в 23:15 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

На текущий матч «Манчестер Юнайтед» занимает седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги.