​В британском издании отреагировали на санкции со стороны «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» не допустил представителей некоторых СМИ на пресс-конференцию. В этом списке оказался Manchester Evening News – это издание недавно публиковало материал о том, что игроки «красных дьяволов» теряют доверие к Эрику тен Хагу и его тактике.

Manchester Evening News отреагировал на санкции со стороны «Манчестер Юнайтед».

«Мы не числимся на зарплате клуба. Наша работа – сообщать о том, что важного происходит. Мы не публикуем ничего легкомысленного, все наши истории проверены, и мы несём ответственность перед читателями, которые нам доверяют. Именно на пресс-конференциях наши журналисты получают возможность задавать вопросы от имени всех фанатов. Отказываться от освещения истории, которая, как мы знаем, является точной, - неправильно. Мы хотим, чтобы продуктивные отношения с клубом продолжались. Предлагаем «Юнайтед» поискать источники беспокойства поближе к дому», - говорится в сообщении редактора MEN.