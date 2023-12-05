Правый защитник «Байера» Жереми Фримпонг остаётся трансферной целью представителей Английской премьер-лиги.

Слухи связывали нидерландского футболиста с переездом в Англию ещё прошедшим летом, но «Байеру» удалось удержать латераля. Фримпонг с высокой вероятностью сменит клуб по окончании сезона, и одними из главных претендентов на него считаются лондонский «Арсенал» и «Ливерпуль». По данным 90min, скауты обоих грандов АПЛ посетили недавний матч «фармацевтов» против дортмундской «Боруссии», чтобы получше ознакомиться со способностями 22-летнего игрока.

Известно, что летом 2024 года Жереми Фримпонга можно будет приобрести за 40 млн евро – такая опция прописана в контракте защитника атакующего плана.