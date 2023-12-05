​Гвардиола: Я не жалуюсь на судейство

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал новый комментарий о решении судьи в концовке игры с «Тоттенхэмом» (3:3). Как известно, рефери Саймон Хупер почему-то сорвал выход один на один, хотя ранее сам жестом призывал «горожан» продолжать атаку.

«Я никогда не использую подобные ситуации. Моя мотивация – добиваться большего. Иногда судейские решения помогают нам, а иногда они мешают. В местах, откуда я родом, я усвоил, что если ты хочешь выиграть, то должен сыграть намного лучше, чем соперник. Если ты выступил на одном уровне, и не выиграл, то это означает только одно – нужно играть намного, намного лучше. Нужно допускать меньше моментов у своих ворот, меньше пропускать и лучше действовать», - сказал Гвардиола на пресс-конференции.