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Артета рассказал, в чём должен прибавить Жезус

05 Декабря 2023 • 22:43 Комментировать
Лутон Таун
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Арсенал
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Через 0 ч. 11 мин.

Рулевой лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился мыслями о качествах нападающего Габриэля Жезуса.

Бразильский футболист известен своей работоспособностью и универсальностью, но нередко критикуется за не самую выдающуюся результативность. Тренер «канониров» признал, что ждёт от 26-летнего форварда улучшений в данном аспекте.

«Нам нужны голы Жезуса. Он всё ещё может совершенствоваться в этом компоненте, как и в некоторых других. Он знает это и пытается сделать всё возможное, но пользу, которую он нам приносит, трудно оценить в цифрах», – приводит Hayters TV слова Артеты.

В активе Габриэля Жезуса пять голов в 14 матчах нынешнего сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
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