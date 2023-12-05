Артета рассказал, в чём должен прибавить Жезус

Рулевой лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился мыслями о качествах нападающего Габриэля Жезуса.

Бразильский футболист известен своей работоспособностью и универсальностью, но нередко критикуется за не самую выдающуюся результативность. Тренер «канониров» признал, что ждёт от 26-летнего форварда улучшений в данном аспекте.

«Нам нужны голы Жезуса. Он всё ещё может совершенствоваться в этом компоненте, как и в некоторых других. Он знает это и пытается сделать всё возможное, но пользу, которую он нам приносит, трудно оценить в цифрах», – приводит Hayters TV слова Артеты.

В активе Габриэля Жезуса пять голов в 14 матчах нынешнего сезона.