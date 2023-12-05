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​Гвардиола высказался о поведении своих футболистов

05 Декабря 2023 • 22:33 Комментировать
Манчестер Сити
3:3
Тоттенхэм

После ничьей с «Тоттенхэмом» (3:3) «Манчестер Сити» были выдвинуты обвинения в неспособности контролировать игроков. Дело в том, что футболисты окружили рефери Саймона Хупера, когда он по какой-то причине сорвал выход Джека Грилиша один на один на последних минутах.

«В этом сезоне мы вели себя невероятно. То, как мы вели себя в ситуациях с не очень хорошими результатами или судейскими решениями, - это то, чего я хочу видеть от своей команды и своего клуба. Мы примем все решения, которые примет Премьер-лига или кто-то ещё», - сказал Гвардиола.

Вероятно, на «Манчестер Сити» был наложен штраф.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола

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