​Гвардиола высказался о поведении своих футболистов

После ничьей с «Тоттенхэмом» (3:3) «Манчестер Сити» были выдвинуты обвинения в неспособности контролировать игроков. Дело в том, что футболисты окружили рефери Саймона Хупера, когда он по какой-то причине сорвал выход Джека Грилиша один на один на последних минутах.

«В этом сезоне мы вели себя невероятно. То, как мы вели себя в ситуациях с не очень хорошими результатами или судейскими решениями, - это то, чего я хочу видеть от своей команды и своего клуба. Мы примем все решения, которые примет Премьер-лига или кто-то ещё», - сказал Гвардиола.

Вероятно, на «Манчестер Сити» был наложен штраф.