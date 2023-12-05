Окслейд-Чемберлен: «Собослаи взял на себя мою роль в «Ливерпуле», он очень хорош»

Полузащитник «Бешикташа» Алекс Окслейд-Чемберлен поделился мнением об игре Доминика Собослаи.

30-летний англичанин покинул ряды мерсисайдцев по окончании прошлого сезона, перебравшись затем в турецкий «Бешикташ». «Ливерпуль» значительно обновил среднюю линию, и одним из приобретений «красных» стал Собослаи, купленный у «РБ Лейпцига».

«Мне действительно нравится наблюдать за ним. Можно сказать, что Собослаи взял на себя мою роль в «Ливерпуле», и я впечатлён тем, насколько он хорош в этом. У него много способностей, отличные физические данные. Думаю, именно такой игрок был нужен клубу. Трент [Александер-Арнольд] тоже часто говорит мне о том, насколько он хорош», – сказал в интервью Sky Sports Окслейд-Чемберлен.