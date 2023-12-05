Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Окслейд-Чемберлен: «Собослаи взял на себя мою роль в «Ливерпуле», он очень хорош»

05 Декабря 2023 • 22:28 Комментировать
Шеффилд Юнайтед
...
Ливерпуль
1 15.00 X 7.70 2 1.19
Через 23 ч. 26 мин.

Полузащитник «Бешикташа» Алекс Окслейд-Чемберлен поделился мнением об игре Доминика Собослаи.

30-летний англичанин покинул ряды мерсисайдцев по окончании прошлого сезона, перебравшись затем в турецкий «Бешикташ». «Ливерпуль» значительно обновил среднюю линию, и одним из приобретений «красных» стал Собослаи, купленный у «РБ Лейпцига».

«Мне действительно нравится наблюдать за ним. Можно сказать, что Собослаи взял на себя мою роль в «Ливерпуле», и я впечатлён тем, насколько он хорош в этом. У него много способностей, отличные физические данные. Думаю, именно такой игрок был нужен клубу. Трент [Александер-Арнольд] тоже часто говорит мне о том, насколько он хорош», – сказал в интервью Sky Sports Окслейд-Чемберлен.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Бешикташ Алекс Окслейд-Чемберлен Доминик Собослаи ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 05 Декабря
22:54
Скауты двух грандов АПЛ изучают игру Фримпонга
20:51
Клопп: «Салах стал гораздо сильнее не только как игрок, но и как личность»
20:21
На Зелиньски нацелился топ-клуб АПЛ
16:30
Прогноз и ставка на матч Шеффилд Юнайтед — Ливерпуль АПЛ — 6 декабря 2023
16:28
​В АПЛ произошла первая смена тренера в сезоне
16:12
Почеттино: «Нкунку не сыграет с «Манчестер Юнайтед»
12:14
У тен Хага ещё есть время для того, чтобы сохранить свою работу
11:32
Агент Кайседо: «Перед трансфером в «Челси» Мойсеса хотели перехватить «Арсенал» и «Ливерпуль»
04 Декабря
16:14
«Ливерпуль» и «Ньюкасл» включились в гонку за Опенда
14:25
«Шеффилд Юнайтед» - «Ливерпуль»: прогноз и ставки БК Pinnacle
12:04
В АПЛ готовится очередное тренерское увольнение
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД ЛИВЕРПУЛЬ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Футбол онлайн
33 мин
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Бёрнли Бёрнли
0
0
1.90 3.70 3.90
Видео
05.12.23 в 23:15
Лутон Таун Лутон Таун
Арсенал Арсенал
8.00 5.40 1.35
Видео
06.12.23 в 22:30
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Ливерпуль Ливерпуль
7.40 6.00 1.34
Видео
06.12.23 в 22:30
Фулхэм Фулхэм
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
1.95 3.60 3.85
Видео
06.12.23 в 22:30
Брайтон Брайтон
Брентфорд Брентфорд
1.62 4.40 4.90
Видео
06.12.23 в 22:30
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Борнмут Борнмут
1.88 3.70 4.10
Видео
06.12.23 в 23:15
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Челси Челси
2.16 3.70 3.15
Видео
06.12.23 в 23:15
Астон Вилла Астон Вилла
Манчестер Сити Манчестер Сити
4.10 0.00 0.00
Видео
Все матчи
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 05 Декабря
22:59 · Англия. Премьер-лига
​В британском издании отреагировали на санкции со стороны «Манчестер Юнайтед»
22:54 · Англия. Премьер-лига
Скауты двух грандов АПЛ изучают игру Фримпонга слухи
22:45 · Англия. Премьер-лига
«Лутон Таун» - «Арсенал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
22:44 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола: Я не жалуюсь на судейство
22:43 · Англия. Премьер-лига
Артета рассказал, в чём должен прибавить Жезус
22:33 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола высказался о поведении своих футболистов
22:28 · Англия. Премьер-лига
Окслейд-Чемберлен: «Собослаи взял на себя мою роль в «Ливерпуле», он очень хорош»
22:00 · Англия. Премьер-лига
Артета: «Меня не воодушевляют осечки «Манчестер Сити»
21:51 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» и топ-клубы АПЛ претендуют на чемпиона мира Альмаду слухи
21:24 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» установил ценник на Илинга, которого намерен купить «Тоттенхэм»
21:00 · Англия. Премьер-лига
Де Дзерби высказался о продлении контракта с «Брайтоном»
20:57 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Сити» и «Челси» интересны три талантливых аргентинца
20:51 · Англия. Премьер-лига
Клопп: «Салах стал гораздо сильнее не только как игрок, но и как личность»
20:40 · Англия. Премьер-лига
Ленгле интересен «Баварии»
20:21 · Англия. Премьер-лига
На Зелиньски нацелился топ-клуб АПЛ слухи
Все новости
Рекомендуем